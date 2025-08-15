Минфин провел очередной депозитный аукцион, разместил 400 млн манатов

О нас

Финансы
15 августа 2025 г. 16:22
Министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета в очередной раз организовало депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках.

Об этом сообщили Report в министерстве.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 400 млн манатов был размещен на депозит в двух из пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и размеру активов сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7%.

Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

