Министерство финансов разместило эмиссию облигаций на сумму 10 млн. манатов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов на сумму 10,0 млн. манатов со сроком обращения 182 дня.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, общая сумма заявок инвесторов в номинальном выражении составила 35,8 млн. манатов. Спрос обеспечен в объеме 10 млн. манатов с годовой доходностью на уровне 15,22%.

Отметим, что срок погашения облигаций - 13 сентября 2016 года.