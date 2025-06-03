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Министерство финансов разместило 500 млн манатов на очередном депозитном аукционе

Министерство финансов разместило 500 млн манатов на очередном депозитном аукционе 17:29
Финансы
3 июня 2025 г. 17:40
Министерство финансов разместило 500 млн манатов на очередном депозитном аукционе

Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион по размещению свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом сообщили Report в ведомстве.

По результатам аукциона, средства в размере 500 млн манатов размещены в виде депозитов в пяти крупнейших банках Азербайджана по уровню капитализации и активов на срок 30 дней со средневзвешенной процентной ставкой 6,42%.

Отметим, что это был пятый депозитный аукцион, организованный Министерством финансов.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

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