Министерство финансов разместило 500 млн манатов на очередном депозитном аукционе

17:29

Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион по размещению свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом сообщили Report в ведомстве.

По результатам аукциона, средства в размере 500 млн манатов размещены в виде депозитов в пяти крупнейших банках Азербайджана по уровню капитализации и активов на срок 30 дней со средневзвешенной процентной ставкой 6,42%.

Отметим, что это был пятый депозитный аукцион, организованный Министерством финансов.