Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион

18:09 Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион по размещению свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Министерство финансов организовало очередной депозитный аукцион по размещению свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом сообщили Report в ведомстве.

По результатам аукциона, свободный остаток единого казначейского счета в размере 500 млн манатов был размещен на депозит в пяти крупнейших банках Азербайджана по уровню капитализации и активов на срок 30 дней со средневзвешенной процентной ставкой 6,74%.