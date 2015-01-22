Министерство финансов оштрафовало 22 руководящих сотрудника страховых компаний

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В результате проверок, проведенных на страховом рынке в 2014 году Государственной службой страхового надзора (ГССН) министерства финансов, в деятельности 22 руководящих сотрудников выявлены нарушения. Данные лица оштрафованы на общую сумму в размере 5 850 манатов. Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела ГССН Махир Абдуллаев.

"Усилен контроль над деятельностью страховых компаний. В прошлом году министерство финансов провело проверки в 11 страховых компаниях, в 10 компаний направлены представления, письменные указания по устранению нарушений", - отметил М.Абдуллаев.

По словам начальника отдела, за отчетный год приостановлено действие лицензии двух страховых компаний. После устранения нарушений действие лицензии одной из компаний восстановлено. В обоих случаях приостановление действия лицензии было связано с тем, что они не соответствовали требованию минимального значения уставного капитала.