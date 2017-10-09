Министерство: Доллар в России подорожает в этом квартале

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В октябре российская валюта начнет дешеветь и по итогам декабря средний курс составит 63 рубля. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, с этим прогнозом выступило министерство экономического развития России.

Аналитики соглашаются, что доллар будет постепенно дорожать, но разброс их оценок высок - от умеренных 60 рублей до обвала к отметке в 70 рублей за доллар.

Прогнозисты из министерства экономического развития полагают, что в четвертом квартале этого года цены на нефть и курс рубля будут падать. Стоимость барреля российской смеси Urals в октябре составит 51 доллар, в ноябре - 49 долларов, в декабре – 47 долларов за баррель.

Минэкономразвития вместе с просадкой нефти ждет и ослабления рубля. Прогноз такой: 60,8 рубля за доллар в октябре, 62,1 рубля в ноябре и 63 рубля в декабре. Средний курс за четвертый квартал — 62 рубля, за год — 59,4 рубля за доллар.

По мнению аналитиков, пространство для заработка на операциях кэрри-трейд сокращается, и вскоре кэрри-трейдеры могут начать выводить средства из российских активов и переводить их в валюту, что может привести к росту курса доллара до 70 рублей за доллар.