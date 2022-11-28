Минфин в этом году благодаря ГНФАР заработал 12 млн долларов

На 1 октября текущего года сумма средств, переданных Министерством финансов в управление Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), составила 2 012,353 млн долларов США.

На 1 октября текущего года сумма средств, переданных Министерством финансов в управление Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), составила 2 012,353 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет фонда на следующий год.

Согласно документу, это на 726,653 млн долларов или на 56,5% больше, чем в начале года.

За январь-сентябрь Министерство финансов получило за счет ГНФАР доход в размере 12,373 млн долларов или 0,6% от средств, находящихся в управлении.