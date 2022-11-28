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Минфин в этом году благодаря ГНФАР заработал 12 млн долларов

Минфин в этом году благодаря ГНФАР заработал 12 млн долларов На 1 октября текущего года сумма средств, переданных Министерством финансов в управление Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР), составила 2 012,353 млн долларов США.
Финансы
28 ноября 2022 г. 16:52
Минфин в этом году благодаря ГНФАР заработал 12 млн долларов

На 1 октября текущего года сумма средств, переданных Министерством финансов в управление Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), составила 2 012,353 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет фонда на следующий год.

Согласно документу, это на 726,653 млн долларов или на 56,5% больше, чем в начале года.

За январь-сентябрь Министерство финансов получило за счет ГНФАР доход в размере 12,373 млн долларов или 0,6% от средств, находящихся в управлении.

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Версия на английском языке Ministry of Finance earns $12 million at expense of SOFAZ
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi bu il ARDNF-in hesabına 12 milyon dollar gəlir əldə edib

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