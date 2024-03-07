Минфин оштрафовал 59 должностных лиц в прошлом году

В 2023 году Служба государственного финансового контроля Минфина за совершение административных правонарушений наложила на 59 должностных лиц штраф в размере 57,3 тыс. манатов.

В 2023 году Служба государственного финансового контроля Минфина за совершение административных правонарушений наложила на 59 должностных лиц штраф в размере 57,3 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Штрафы были перечислены в государственный бюджет, в отношении должностных лиц были составлены соответствующие протоколы.

Служба также направила письма в центральные и местные органы исполнительной власти, которым подведомственны структуры, где выявлены нарушения, для обеспечения устранения недочетов и предотвращения их возникновения в будущем в других структурах.