О нас

Минфин: Бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению в прошлом году

Минфин: Бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению в прошлом году В Азербайджане в прошлом году бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению
Финансы
28 января 2025 г. 15:06
Минфин: Бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению в прошлом году

В 2024 году ни одно из направлений расходов по разделам функциональной классификации госбюджета Азербайджана не было полностью реализовано.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, расходы бюджета составили 37 млрд 719,7 млн ​​манатов, что на 2 млрд 22,6 млн манатов (5,1%) меньше утвержденного прогноза.

В прошлом году общие расходы на государственные услуги составили 4 млрд 115,2 млн манатов (на 9,1% меньше прогноза), на оборону и национальную безопасность - 6 млрд 563,6 млн манатов (-5,1%), на судебную систему, правоохранительные органы, прокуратуру - 2 млрд 809,8 млн манатов (-7,2%), на образование - 4 млрд 390,1 млн манатов (-3,5%), на здравоохранение - 1 млрд 827,5 млн манатов (-2,1%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il bütün istiqamətlərdə büdcə xərcləri tam icra edilməyib

Другие новости из категории

Экономика Германии в 2025 году может сократиться на 0,1%
Экономика Германии в 2025 году может сократиться на 0,1%
28 января 2025 г. 15:31
В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1%
В Азербайджане доходы бюджета от нефтегазового сектора сократились на 1%
28 января 2025 г. 14:57
Поступления в бюджет Азербайджана в 2024 году от ненефтегазового сектора выросли на 12,4%
Поступления в бюджет Азербайджана в 2024 году от ненефтегазового сектора выросли на 12,4%
28 января 2025 г. 14:48
Отчисления из резервных фондов Азербайджана сократились более чем вдвое
Отчисления из резервных фондов Азербайджана сократились более чем вдвое
28 января 2025 г. 14:32
Доходы от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 20%
Доходы от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 20%
28 января 2025 г. 14:01
Назван госдолг Азербайджана
Назван госдолг Азербайджана
28 января 2025 г. 13:58
В Азербайджане поступления в бюджет от платных услуг сократились более чем на 33%
В Азербайджане поступления в бюджет от платных услуг сократились более чем на 33%
28 января 2025 г. 13:54
В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов
В прошлом году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура потрачено около 5 млрд манатов
28 января 2025 г. 13:45
ГНФАР полностью выполнил бюджетное обязательство за прошлый год
ГНФАР полностью выполнил бюджетное обязательство за прошлый год
28 января 2025 г. 13:38
Профицит сводного бюджета Азербайджана сократился вдвое
Профицит сводного бюджета Азербайджана сократился вдвое
28 января 2025 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi