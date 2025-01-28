Минфин: Бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению в прошлом году

Минфин: Бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению в прошлом году

В Азербайджане в прошлом году бюджетные расходы не были полностью выполнены ни по одному направлению

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В 2024 году ни одно из направлений расходов по разделам функциональной классификации госбюджета Азербайджана не было полностью реализовано. Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, расходы бюджета составили 37 млрд 719,7 млн ​​манатов, что на 2 млрд 22,6 млн манатов (5,1%) меньше утвержденного прогноза. В прошлом году общие расходы на государственные услуги составили 4 млрд 115,2 млн манатов (на 9,1% меньше прогноза), на оборону и национальную безопасность - 6 млрд 563,6 млн манатов (-5,1%), на судебную систему, правоохранительные органы, прокуратуру - 2 млрд 809,8 млн манатов (-7,2%), на образование - 4 млрд 390,1 млн манатов (-3,5%), на здравоохранение - 1 млрд 827,5 млн манатов (-2,1%). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram