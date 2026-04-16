Минфин Азербайджана управление госфинансами объединяет на единой платформе RDMİS

Министерство финансов Азербайджана сообщило о начале функционирования Информационной системы "Цифровые государственные финансы" (RDMİS) в качество одного из основных цифровых инструментов, обеспечивающих прозрачность и оперативность в управлении государственными финансами (www.rdmis.gov.az).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

Посредством RDMİS финансовые процессы, связанные с бюджетом, казначейством, государственным долгом, бухгалтерским учетом и другими операциями будут управляться в интегрированном виде. Данный подход создает возможность для объединения данных по различным направлениям на единой платформе и более эффективной организации координации между государственными органами.

Система, направленная на повышение прозрачности в государственных финансах, усиление механизмов контроля и повышение отчетности, обеспечивает возможность единого централизованного доступа и управления всеми информационными системами Министерства финансов.

ИСЦГФ включает в общей сложности 13 подсистем: "Управление бюджетными данными", "Государственный финансовый контроль", "Финансирование государственных программ и инвестиционных расходов", "Управление государственным долгом и финансовыми обязательствами", "Цифровой мониторинг государственных предприятий", "e-освобождение", "e-договор", "e-бухгалтерия", "e-пошлина", "e-поступление", "Электронные бланки строгой отчётности", "Цифровое управление казначейством" и "Центральная автоматизированная панель административных штрафов".

С 10 апреля введена в эксплуатацию подсистема "e-договор" RDMİS.

Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы" утверждено указом президента страны от 26 января 2026 года.