Министр экономики: Госкомпании не должны превращаться в бремя для бюджета

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"Южный газовый коридор" изменит энергетическую карту региона. По прогнозам, к 2020 году нефтегазовый сектор Азербайджана вырастет на 1,6%, а в ближайшие три года - на 3%.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса, посвященном обсуждению госбюджета.

По его словам, хотя инвестиционные расходы в госбюджете в следующем году сократятся, инвестиции в ненефтяной сектор планируется увеличить на 11%.

"За последние 10 месяцев число зарегистрированных трудовых договоров в стране увеличилось на 17%. В результате проделанной работы в следующем году не будет трансферта из госбюджета в Государственный фонд социальной защиты. Однако мы считаем, что стране следует ускорить замену адресной государственной социальной помощи на самозанятость", - добавил министр.

По его словам, азербайджанцы исторически склонны к предпринимательству и торговле: "Мы должны использовать это в полной мере, сделать эту сферу прозрачной. Государственное регулирование бизнеса следует еще больше ослабить. Следует также обеспечить более надежную защиту права собственности. Без этого интеграция в цифровую экономику будет сложной. Роль государства в постнефтяную эпоху отличается от роли в эпоху высоких нефтяных доходов".

Министр также отметил, что государственные компании должны иметь четкую стратегию и не допускать, чтобы они стали бременем для государственного бюджета. В этой области необходимо внедрить новые стандарты.