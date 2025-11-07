Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Минэкономики: Азербайджан не отменяет налоговые льготы полностью

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 14:01
    Азербайджан не намерен отменять налоговые льготы полностью, вводятся новые виды послаблений.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по проекту госбюджета на 2026 год.

    По словам чиновника, налоговые льготы во всем мире, включая Азербайджан, вводятся на определенный срок.

    "В Азербайджане налоговая льгота по подоходному налогу действовала 7 лет, и этот срок завершился. Вместо нее вводится новый вид налоговой послабления", - сказал Алекперов.

    Он пояснил, что граждане с зарплатой до 2500 манатов, которые ранее платили 14% подоходного налога, с будущего года будут платить всего 3%.

    "В стране достаточно много людей, чья зарплата не превышает 2500 манатов. Поэтому 3% - это небольшой показатель, но важно провести широкую разъяснительную работу среди населения", - подчеркнул замминистра.

    налоговые льготы Бюджетный пакет Минэкономики
    Nazir müavini: "Vergi güzəştlərinin ləğvindən söhbət getmir"
    Azerbaijan not planning to revoke tax benefits, says official

