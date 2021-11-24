Миллиардер Маск вновь продал часть акций Tesla

Глава компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск возобновил продажу акций после недолгого перерыва.

Глава компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск возобновил продажу акций после недолгого перерыва.

Он продал 934 091 акцию за 1,05 млрд долларов СМША. Благодаря последним сделкам, Маск реализовал 9,2 млн акций, собрав около 9,9 млрд долларов выручки, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Маск провел опрос в Twitter о том, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla, 58% респондентов выразили заинтересованность. Часть этих денег пойдет на налоги. Чтобы достичь цели, ему придется продать 17 млн акций компании.

Согласно подсчетам, он продал 639 737 акций компании, выручив за них около 687 млн долларов.