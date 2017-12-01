Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум на 2018 год

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Милли Меджлис утвердил законопроект "О прожиточном минимуме на 2018 год в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, прожиточный минимум в 2018 году составит 173 маната, для трудоспособного населения 183 маната, для пенсионеров 144 маната, для детей 154 маната.

Напомним, что в этом году прожиточный минимум составляет 155 манатов, в том числе 164,5 маната для трудоспособного населения, 130,2 маната для пенсионеров и 136,6 маната для детей.