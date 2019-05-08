Микрофинансовый сектор Азербайджана завершил прошлый год с чистым убытком - ЭКСКЛЮЗИВ

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов, действующих в Азербайджане, за исключением ЗАО "Аграркредит", на 1 января составили 267,8 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 17% меньше, чем в январе прошлого года.

На выданные клиентам чистые кредиты пришлось 187,8 млн манатов из общей суммы активов микрофинансового сектора. В прошлом году кредитный портфель сектора сократился на 17,7%.

В 2018 году суммарные обязательства НКО и кредитных союзов снизились на 22,6% - до 179,5 млн манатов, а общий капитал - на 2,4% - до 88,3 млн манатов.

Процентные доходы микрофинансового сектора за отчетный период составили 49,1 млн манатов (на 16,5% меньше, чем в предыдущем году), процентные расходы - 12,5 млн манатов (на 42,1% меньше), непроцентные доходы - 8,2 млн манатов (на 80,2% меньше), непроцентные расходы - 37,7 млн манатов (на 29,3% меньше).

В 2018 году НКО и кредитные союзы выделили на создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам 20,1 млн манатов (в 2,3 раза больше), другие доходы - 2,3 млн манатов (расходы в прошлом году), выплаты по налогу на прибыль – 2,4 млн манатов (на 70% меньше).

В итоге чистый убыток сектора в прошлом году составил 13,1 млн манатов. Хотя НКО и кредитные союзы завершили предыдущий год с чистой прибылью в 8,4 млн манатов.