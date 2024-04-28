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Микаил Джаббаров встретился с президентом Saudi Aramco

Микаил Джаббаров встретился с президентом Saudi Aramco В рамках визита в Саудовскую Аравию министр экономики Микаил Джаббаров рассмотрел возможности совместной деятельности в сфере энергетики на встрече с президентом и генеральным директором компании Saudi Aramco Амином Нассером.
Финансы
28 апреля 2024 г. 12:52
Микаил Джаббаров встретился с президентом Saudi Aramco

В рамках визита в Саудовскую Аравию министр экономики Микаил Джаббаров рассмотрел возможности совместной деятельности в сфере энергетики на встрече с президентом и генеральным директором компании Saudi Aramco Амином Нассером.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с президентом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Нассером мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в сфере энергетической отрасли, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам", - отметил М.Джаббаров.

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov meets with President of Saudi Aramco
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov “Saudi Aramco”nun prezidenti ilə enerji sahəsində birgə fəaliyyət imkanlarını müzakirə edib

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