Микаил Джаббаров встретился с президентом Saudi Aramco

В рамках визита в Саудовскую Аравию министр экономики Микаил Джаббаров рассмотрел возможности совместной деятельности в сфере энергетики на встрече с президентом и генеральным директором компании Saudi Aramco Амином Нассером.

В рамках визита в Саудовскую Аравию министр экономики Микаил Джаббаров рассмотрел возможности совместной деятельности в сфере энергетики на встрече с президентом и генеральным директором компании Saudi Aramco Амином Нассером.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с президентом и генеральным директором Saudi Aramco Амином Нассером мы обсудили условия, созданные для иностранных инвесторов в нашей стране, возможности совместной деятельности в сфере энергетической отрасли, а также потенциал сотрудничества по производственным проектам", - отметил М.Джаббаров.