Микаил Джаббаров: Рост экономики приведет к увеличению налоговых поступлений

"Основная цель Министерства экономики - отразить целостный взгляд на экономику. Для этого есть ряд инструментов".

Как передает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ.

М.Джаббаров отметил, что одним из них является налоговая политика: "Налоговая политика является фактором конкурентоспособности нашей экономики. Исходя из этих целей, налоговая политика будет направлена на расширение экономических возможностей, развитие конкуренции. Это, в свою очередь, приведет к росту экономики, расширению налоговой базы, увеличению налоговых поступлений.

Когда речь идет о государственной собственности, такой как государственные предприятия, важно отметить, что деятельность многих предприятий в целом влияет на экономическую активность. Здесь можно особо отметить естественные монополии. Это не только в Азербайджане, но и в экономике каждой страны. Темпы инфляции, тарифы на услуги поставщиков могут повлиять на уровень экономической активности в стране. В этом смысле я считаю, что мы сможем успешно решать стоящие перед нами задачи, работая с соответствующими государственными органами и компаниями.

Другая проблема заключается в том, что использование государственной собственности для более эффективного достижения целей экономической политики - ее влияние как на малый, так и на средний бизнес, например на использование инструментов для привлечения иностранных инвестиций, особенно в иностранные сектора. Должен отметить, что мы начинаем не с нуля, как в других областях. В последние годы была проделана работа по всем направлениям. Мы будем продолжать работать в тех областях, где есть дефицит, и нам нужно улучшаться, сохраняя при этом все наши достижения".