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Микаил Джаббаров примет участие во Всемирном экономическом форуме

Микаил Джаббаров примет участие во Всемирном экономическом форуме Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров примет участие в мероприятии "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики" Всемирного экономического форума, проходящего в Саудовской Аравии.
Финансы
28 апреля 2024 г. 11:58
Микаил Джаббаров примет участие во Всемирном экономическом форуме

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров примет участие в мероприятии "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики" Всемирного экономического форума, который пройдет в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия мы примем участие в Золотом юбилейном и ежегодном собрании Исламского банка развития, посвященном 50-летию, а также в конференции Всемирного экономического форума "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики". Проведем двусторонние встречи с официальными лицами Саудовской Аравии и других стран по вопросам повестки дня наших отношений", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Səudiyyədə keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edəcək

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