Микаил Джаббаров примет участие во Всемирном экономическом форуме

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров примет участие в мероприятии "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики" Всемирного экономического форума, проходящего в Саудовской Аравии.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров примет участие в мероприятии "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики" Всемирного экономического форума, который пройдет в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия мы примем участие в Золотом юбилейном и ежегодном собрании Исламского банка развития, посвященном 50-летию, а также в конференции Всемирного экономического форума "Глобальное сотрудничество, рост и развитие энергетики". Проведем двусторонние встречи с официальными лицами Саудовской Аравии и других стран по вопросам повестки дня наших отношений", - написал он.