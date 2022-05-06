Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7 %

За январь-апрель текущего года налоговые поступления увеличились на 55,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд 35,4 млн манатов, прогноз выполнен на 150,5 %

За январь-апрель текущего года налоговые поступления увеличились на 55,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд 35,4 млн манатов, прогноз выполнен на 150,5 %

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В результате реформ, осуществленных под руководством президента Ильхама Алиева в направлении ускорения процесса восстановления экономики страны и дальнейшего повышения благосостояния наших граждан, в очередной раз достигнуты высокие показатели налоговых поступлений в государственный бюджет", - отметил министр.

По словам Джаббарова, поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7% - до 3 млрд 430,2 млн манатов, прогноз выполнен на 133,5%.