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Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7 %

Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7 % За январь-апрель текущего года налоговые поступления увеличились на 55,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд 35,4 млн манатов, прогноз выполнен на 150,5 %
Финансы
6 мая 2022 г. 11:31
Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7 %

За январь-апрель текущего года налоговые поступления увеличились на 55,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 млрд 35,4 млн манатов, прогноз выполнен на 150,5 %

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В результате реформ, осуществленных под руководством президента Ильхама Алиева в направлении ускорения процесса восстановления экономики страны и дальнейшего повышения благосостояния наших граждан, в очередной раз достигнуты высокие показатели налоговых поступлений в государственный бюджет", - отметил министр.

По словам Джаббарова, поступления от ненефтяного сектора выросли на 49,7% - до 3 млрд 430,2 млн манатов, прогноз выполнен на 133,5%.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Tax revenues from non-oil and gas sector increased by 49.7%
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 49,7 % artıb"

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