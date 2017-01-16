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    Международный банк Азербайджана вдвое повышает уставный капитал

    Уставный капитал МБА будет доведен до 1,241 млрд. манатов

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) предпринимает реальные шаги в направлении повышения уставного капитала впервые после смены руководства.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    Проспект эмиссии акций МБА на сумму в 600 млн. манатов зарегистрирован со стороны Палаты по надзору за финансовыми рынками. Таким образом, уставный капитал МБА будет доведен до 1 241 287 247,85 маната.

    "Повышение уставного капитала - это очередной наш шаг в рамках мероприятий по санации МБА", - сказал председатель правления банка Халид Ахадов.

    По его словам, будут предприняты и другие шаги, направленные на укрепление капитальной базы МБА. 

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