Международный банк Азербайджана представил новый сайт

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА) представил обновленную версию корпоративного сайта www.ibar.az.

Как сообщает Report со ссылкой на МБА, сайт отличается современным дизайном, соответствующий новым корпоративным стандартам МБА, структурой и простотой пользования.

Согласно новой концепции, сайт станет своего рода онлайн-филиалом банка. Так, здесь возможно не только получить подробную информацию об услугах и продуктах МБА, но и заказать их. Клиенты посредством сайта могут разместить заявки на получение кредита, заказать платежные карты или справки о состоянии счета, воспользоваться услугой R@ndevu и назначить встречу в удобное время в любом филиале или отделении МБА, оплатить задолженность по кредитам и коммунальные услуги, а также получить доступ к широким возможностям индивидуального и корпоративного интернет-банкинга.

Онлайн-консультант сайта ответит на все вопросы посетителей. На сайте также размещена информация о направлениях деятельности МБА, новшествах, миссии, системе управления, финансовых показателях и многое другое.

Это обновление позволит повысить удовлетворенность клиентов и упростит доступ к банковским услугам и продуктам. Сегодня одной из основных целей МБА является клиентоориентированность и оптимизация каналов коммуникации с клиентами. Банк и далее планирует проведение работ по внедрению инноваций в этом направлении.

Отметим, что МБА обладает сетью, состоящей из 36 филиалов и 40 отделений, и является крупнейшим банком Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций. Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.