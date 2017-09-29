Международный банк Азербайджана объявил кампанию для работников прокуратуры

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) объявил кампанию по случаю Дня работников прокуратуры.

Как сообщает Report, работники прокуратуры, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт МБА, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 29 сентября по 6 октября.

Кредит до 15 тыс. манатов выдается сроком до 36 месяцев. Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%, начиная с 25%. До 3 тыс. манатов поручитель не требуется. Оформление кредита без комиссии.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах МБА, предъявив удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.