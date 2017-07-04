Международный банк Азербайджана берет на хранение деньги и драгоценности клиентов в период летнего отдыха

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) предоставляет возможность своим клиентам держать деньги, драгоценности и важные документы в безопасных условиях в период летнего отдыха. Как сообщает Report со ссылкой на банк, новая банковская кампания "1+1" дарит уникальный шанс своим клиентам передать на момент отпусков все самое важное на хранение МБА.

Клиентам, арендовавшим депозитный сейф на срок до 1 месяца, последующая месячная аренда предоставляется бесплатно. Кампания проводится в период 5 июля – 4 августа.

Депозитные сейфы различных размеров можно арендовать в головном офисе банка, а так же в филиалах Баку и Гянджи. Указанные депозитные сейфы имеют самую надежную систему безопасности. Международный банк Азербайджана является первым банком в стране, применившим систему автоматических депозитных сейфов.

Минимальный срок аренды сейфов – 1 день, максимальный – 1 год. Месячная арендная плата за депозитный сейф стартует с 20 AZN и меняется в зависимости от размеров. Подробнее: https://www.ibar.az/az/service-network/deposit-box/

О других продуктах и услугах МБА, являющегося современным государственным банком страны, можно узнать посредством 36 филиалов и 40 отделений банка, веб-сайта www.ibar.az, информационного центра 937, а так же официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.