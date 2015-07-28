​Международные аналитики прогнозируют ухудшение финансового состояния России

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В ближайшие два года Россия окажется в крайне затруднительном финансовом положении.

Как сообщает Report, об этом заявляют экономические аналитики банка Unicredit.

По их мнению, к 2017 году в резервном фонде России денег не останется совсем. Падение цен на нефть и газ сулит экономике России полномасштабный фискальный кризис. Объем производства "Газпрома", отвечающего за одну десятую ВВП России и за пятую часть всех поступлений в бюджет, за последний год сократился на 19% из-за сокращения спроса в Европе. Выручка "Газпрома" в этом году, скорее всего, упадет на треть с 146 млрд. долларов в 2014 году до 106 млрд. долларов.

Экономика России сократилась на 4,9% за минувший год. Базовая инфляция сейчас составляет 16,7%, а реальные доходы сократились на 8,4% в годовом исчислении. Согласно отчету банка Nomura, 21 из 83 российских регионов находится в состоянии дефолта, они не могут справиться с повышением зарплат и затратами, связанными с обеспечением благосостояния.

Наряду с этим отмечается, что российским компаниям во втором полугодии нужно рефинансировать долги на сумму 86 млрд. долларов в иностранной валюте. Однако им будет не так просто сделать это, поскольку страна до сих пор отрезана от мировых рынков капитала, это значит, что им придется полагаться на финансирование со стороны центрального банка. С начала украинского кризиса официальные резервы государства сократились с 524 млрд. долларов до 316 млрд. долларов.

В Unicredit отмечают, что невозможность выделения средств в разработку новых нефтегазовых месторождений и инвестирования в старые месторождения к 2018 году снизит объемы добычи на 5-10%. Вице-президент LUKoil Леонид Федун в марте заявил о том, что объем добычи нефти в России к концу 2016 года может сократиться на 8%.

Отмечается, что падение цен на нефть не является краткосрочной реакцией на политику Саудовской Аравии, как казалось в январе 2015 года. Сейчас фьючерсные контракты не учитывают возможность восстановления цен в ближайшие два-три года. Российские власти сумели взять кризисные явления под контроль.

Потому что появилась подушка безопасности фонда на случай дефицитного бюджета и кризиса в нефтегазовой отрасли. Россия сделала ставку на нефть, газ и бум в сырьевом секторе, позволив своей обрабатывающей промышленности медленно умирать в эпоху сильного рубля.

Если нынешняя ситуация сохранится, прогнозировать последствия для России будет очень сложно. Любой отрицательный результат окажет влияние и на соседние страны.