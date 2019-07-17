Международный финансовый институт выпускает облигации в азербайджанских манатах

Впервые в Азербайджане международный финансовый институт выпустит облигации в национальной валюте (манат).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

По информации, 16 июля Палата зарегистрировала эмиссию облигаций на сумму 10 млн манатов Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР). Ожидается, что к концу года эта цифра будет доведена до 50 млн манатов.

Ценные бумаги будут размещены на Бакинской фондовой бирже путем открытой подписки.