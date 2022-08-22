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Между таможенными службами Азербайджана, Ирана и России подписан Меморандум о взаимопонимании

Между таможенными службами Азербайджана, Ирана и России подписан Меморандум о взаимопонимании Сегодня в столице Ирана Тегеране состоялась трехсторонняя встреча с участием делегаций, возглавляемых первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, временно исполняющим обязанности председателя Шахином Багировым, нач
Финансы
22 августа 2022 г. 14:19
Между таможенными службами Азербайджана, Ирана и России подписан Меморандум о взаимопонимании

Сегодня в столице Ирана Тегеране состоялась трехсторонняя встреча с участием делегаций, возглавляемых первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, временно исполняющим обязанности председателя Шахином Багировым, начальником иранской таможни Алирезой Могаддаси и руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Иране.

Согласно информации, Ш.Багиров на встрече подчеркнул важность первого трехстороннего мероприятия органов таможенной службы и отметил, что такая встреча в этом формате проводится впервые.

Было отмечено, что вновь созданные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана инфраструктура, дороги, логистические центры придадут особый импульс увеличению и расширению транзитных возможностей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что с решением вопросов предварительной передачи данных и внедрением такого механизма в ближайшее время, в том числе с осуществлением конкретных исполнительных работ, повысится привлекательность транспортных коридоров, будут упрощены таможенные процедуры за счет электронного обмена предварительной первичной информацией.

В итоге между Государственным таможенным комитетом Азербайджана, таможней Ирана и Федеральной таможенной службой России был подписан Меморандум о взаимопонимании по облегчению транзита, предусмотрено создание комитета, в который войдут высокопоставленные представители таможенных органов трех стран, которые будут координировать эту работу.

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Версия на английском языке ФотоCustoms services of Azerbaijan, Iran and Russia sign memo of understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, İran və Rusiya gömrük xidmətləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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