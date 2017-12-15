Merrill Lynch: Расширение санкций США может стать шоком для российской экономики

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Расширение санкций США против России, заставляющих инвесторов уходить с рынков облигаций, может стать шоковым событием 2018 года и спровоцировать обвал рубля. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в комментарии Bank of America Merrill Lynch.

Банк считает, что сценарий с расширением американских санкций на российский суверенный долг маловероятен, однако отмечает, что если он реализуется, то российские власти смогут справиться с последствиями.

“Давление может оказаться существенным и, вероятно, будет зависеть от масштаба введённых санкций. Если говорить конкретно, то попытка отрезать Россию от внешних рынков капитала может возродить спрос на твердую валюту, как это было в конце 2014 года”, - говорится в сообщении банка.

Ограничения, введенные в 2014 году и призванные наказать Россию за аннексию Крыма, запрещают инвесторам покупать новые ценные бумаги у ряда компаний и банков, ассоциируемых с государством. Несколько физических лиц также попали под действие санкций. Однако теперь США рассматривает возможность ограничения покупки рублевых гособлигаций, известных как ОФЗ. BAML полагает, что такой поворот приведет к резкому скачку доходности российских облигаций на 100-150 базисных пунктов, заметив при этом, что иностранцы в настоящее время держат в ОФЗ 37,2 млрд долларов, то есть треть всего рынка.

Во внешнем суверенном долге инвесторы-нерезиденты держат 14,5 млрд долларов, говорится в комментарии банка. Внешние долговые обязательства российских компаний и банков, которые сегодня составляют около 450 млрд долларов, также окажутся под давлением в случае принятия новых санкций, полагает банк.