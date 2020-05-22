​Меняется порядок присвоения наименований винодельческой продукции

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и СМИ Милли Меджлиса, на заседании были рассмотрены законопроекты "Об утверждении преференциального торгового соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", "Об утверждении протокола "О внесении изменений и дополнений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года" и "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Председатель комитета Таир Миркишили отметил, что протокол "О внесении изменений и дополнений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года" был подписан 11 марта 2020 года в городе Баку. Настоящий протокол является неотъемлемой частью соглашения и вступает в силу через 30 дней после даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Протокол теряет силу одновременно с соглашением.

Затем была представлена информация о проекте закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине". Предлагается отменить статьи 18.62.2 и 18.62.3 закона "О государственной пошлине", которые подразумевают ликвидацию системы аттестации производителей винной продукции. Тем самым присвоение наименований винодельческой продукции будет регулироваться в порядке, установленном законом "О виноградарстве и виноделии" только путем экспертизы и предусматривает уплату госпошлины.

Депутаты рекомендовали все три законопроекта на пленарное заседание Милли Меджлиса.