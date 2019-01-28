Механизм ЕС для расчетов с Ираном начнет работу через несколько месяцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Специальный целевой финансовый механизм для обхода санкций США в отношении Ирана начнет операционную деятельность через несколько месяцев.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Брюсселе.

Ожидается, что о создании механизма специального назначения (SPV) будет официально объявлено сегодня в Брюсселе.

"Согласно информации, которой я располагаю, SPV начнет операционную деятельность через несколько месяцев. Он будет зарегистрирован во Франции, управлять им будет представитель Германии, а главным инвестором, как ожидается, выступит Великобритания", - сказал собеседник агентства.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.