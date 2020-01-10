​МБА выплатит налог на прибыль впервые после длительного перерыва

В этом году Международный банк Азербайджана (МБА) выплатит в госбюджет налог на прибыль в крупном объеме.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.
Это первая налоговая выплата с начала процесса оздоровления банка в 2015 году.
В этом году Международный банк Азербайджана (МБА) выплатит в госбюджет налог на прибыль в крупном объеме.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.
Это первая налоговая выплата с начала процесса оздоровления банка в 2015 году.
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Namiq HüseynovАвтор новости