​МБА выплатит налог на прибыль впервые после длительного перерыва

В этом году Международный банк Азербайджана (МБА) выплатит в госбюджет налог на прибыль в крупном объеме.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

Это первая налоговая выплата с начала процесса оздоровления банка в 2015 году.