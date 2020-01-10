 Наверх

МБА выплатит налог на прибыль впервые после длительного перерыва

​МБА выплатит налог на прибыль впервые после длительного перерыва

В этом году Международный банк Азербайджана (МБА) выплатит в госбюджет налог на прибыль в крупном объеме.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

Это первая налоговая выплата с начала процесса оздоровления банка в 2015 году.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!