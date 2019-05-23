​МБА стал 100%-ным владельцем "дочки" в Грузии

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил свою долю в МБА-Грузия с 75% до 100%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.
Ранее в МБА-Грузия долю имели Azerbaijan Iindustry Bank (12,5%) и граждане Грузии Иване и Натие Чхартишвили (по 6,25%).
Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил свою долю в МБА-Грузия с 75% до 100%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.
Ранее в МБА-Грузия долю имели Azerbaijan Iindustry Bank (12,5%) и граждане Грузии Иване и Натие Чхартишвили (по 6,25%).
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Namiq HüseynovАвтор новости