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МБА стал 100%-ным владельцем "дочки" в Грузии

​МБА стал 100%-ным владельцем "дочки" в Грузии

Международный банк Азербайджана (МБА) увеличил свою долю в МБА-Грузия с 75% до 100%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Ранее в МБА-Грузия долю имели Azerbaijan Iindustry Bank (12,5%) и граждане Грузии Иване и Натие Чхартишвили (по 6,25%).

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