МБА снизил годовую процентную ставку и сумму первичного взноса по ипотечному кредиту

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана, уполномоченный банк "Азербайджанского ипотечного фонда", упростил условия выдачи ипотечного кредита.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, отныне годовая процентная ставка по ипотеке будет составлять 7%, а первичный взнос - всего 20%.

Ипотечные кредиты выдаются только в манатах, гражданам Азербайджана и с целью приобретения жилой площади, зарегистрированной государством в рамках соответствующего законодательства. Максимальная сумма выдаваемого кредита – 150 тыс. манатов, максимальный срок – 25 лет.

Для получения ипотечного кредита клиентам банка необходимо пройти регистрацию на Электронном ипотечном портале e-gov.az и записаться в очередь в выбранный ими уполномоченный банк. Оформление ипотечных кредитов осуществляется в Сабаильском филиале МБА по адресу г. Баку, улица Толстого, дом 191.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.