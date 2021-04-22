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MasterCard прокомментировала рост комиссий за операции с картами в Азербайджане

MasterCard прокомментировала рост комиссий за операции с картами в Азербайджане Компания MasterCard, планирующая повышение комиссий за операции с кредитными картами в ряде стран, прокомментировала данный вопрос касательно Азербайджана
Финансы
22 апреля 2021 г. 17:55
MasterCard прокомментировала рост комиссий за операции с картами в Азербайджане
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Компания MasterCard, планирующая повышение комиссий за операции с кредитными картами в ряде стран, прокомментировала данный вопрос касательно Азербайджана.

Отвечая на вопрос Report об изменении комиссии за обслуживание пластиковых карт, выпущенных азербайджанскими коммерческими банками, менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар отметил, что представленная им структура не рассматривает каких-либо изменений в отношении Азербайджана.

"В настоящее время мы не думаем о каких-либо изменениях в общих параметрах в Азербайджане", - сказал он.

По информации российских СМИ, MasterCard с 1 мая планирует поднять комиссии за операции с кредитными картами, выпущенными коммерческими банками в России.

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Версия на азербайджанском языке “MasterCard" Azərbaycanda kart komissiyalarının artırılmasına aydınlıq gətirdi

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