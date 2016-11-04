Mastercard наградит азербайджанские банки

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году мобильные платежи составят 30% всего объема мировой розничной торговли. Вместе с тем, на долю безналичных расчетов придется 30% всего объема платежей на мировом рынке. Как передает Report, об этом заявила журналистам менеджер Mastercard по Турции и Азербайджану Ясемин Бедир.

По ее словам, в ближайшие 5 лет увеличится объем технологических открытий: "В этом периоде технологии будут развиваться быстрее, чем в предыдущие 50 лет".

Менеджер Mastercard по Азербайджану Алпер Мерич сообщил, что они хотят видеть Азербайджан лидером региона по использованию последних технологий: "Мы здесь именно для этого. Например, полицейские штрафы также могут выписываться в электронной форме. В то же время мы будем награждать банки-партнеры, которые стимулируют безналичные расчеты. Сейчас мы сотрудничаем с 28 банками и намерены увеличить их число".