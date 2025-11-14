Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

Азиатский банк развития (АБР) официально сегодня запустил новую Стратегию партнерства банка с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом президент АБР Масато Канда сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Я встретился с министром финансов и губернатором АБР Сахилем Бабаевым, чтобы запустить новую Стратегию партнерства стран АБР для Азербайджана. С учетом новых запросов на финансирование АБР готов инвестировать до 2,5 млрд долларов до 2029 года. Мы будем тесно работать с правительством, чтобы продвигать возобновляемую энергетику, модернизировать системы железных дорог и метро, а также поддерживать рост частного сектора", - говорится в публикации.

Напомним, что 29 июля АБР утвердил Стратегию партнерства банка с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.

В стратегии подчеркивается важность создания добавленной стоимости, интеграции и устойчивости для достижения целей развития страны. В течение следующих пяти лет стратегия будет сосредоточена на двух основных направлениях: содействие становлению "зеленой" и диверсифицированной экономики, а также развитие низкоуглеродной инфраструктурной связанности и инклюзивного роста.

Отметим, что Масато Канды в настоящее время находится с визитом в Баку.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов - в государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.