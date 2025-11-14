Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 17:01
    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Азиатский банк развития (АБР) официально сегодня запустил новую Стратегию партнерства банка с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом президент АБР Масато Канда сообщил на своей странице в социальных сетях.

    "Я встретился с министром финансов и губернатором АБР Сахилем Бабаевым, чтобы запустить новую Стратегию партнерства стран АБР для Азербайджана. С учетом новых запросов на финансирование АБР готов инвестировать до 2,5 млрд долларов до 2029 года. Мы будем тесно работать с правительством, чтобы продвигать возобновляемую энергетику, модернизировать системы железных дорог и метро, а также поддерживать рост частного сектора", - говорится в публикации.

    Напомним, что 29 июля АБР утвердил Стратегию партнерства банка с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.

    В стратегии подчеркивается важность создания добавленной стоимости, интеграции и устойчивости для достижения целей развития страны. В течение следующих пяти лет стратегия будет сосредоточена на двух основных направлениях: содействие становлению "зеленой" и диверсифицированной экономики, а также развитие низкоуглеродной инфраструктурной связанности и инклюзивного роста.

    Отметим, что Масато Канды в настоящее время находится с визитом в Баку.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов - в государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

    АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    Азербайджан Азиатский банк развития Масато Канда Сахиль Бабаев
    Masato Kanda: ADB prepared to invest up to $2.5B in Azerbaijan through 2029

    Последние новости

    17:20
    Фото

    Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 года

    Финансы
    17:20

    Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в Баку

    Футбол
    17:12

    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    ИКТ
    17:06

    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    17:05

    "Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    В регионе
    17:03

    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    17:01

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    16:56

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    16:47

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    Лента новостей