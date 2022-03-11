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Макрон допустил отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка

Макрон допустил отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отключение еще группы российских банков от системы SWIFT и эмбарго на нефть и газ из РФ.
Финансы
11 марта 2022 г. 20:03
Макрон допустил отключение от SWIFT Газпромбанка и Сбербанка

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отключение еще группы российских банков от системы SWIFT и эмбарго на нефть и газ из РФ.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", - сказал он на пресс-конференции в Версале, отвечая на вопрос журналиста, может ли ЕС в будущем решить отключить от SWIFT Сбербанк и Газпромбанк и ввести эмбарго на российские нефть и газ.

Макрон пояснил, что дальнейшая санкционная политика стран ЕС будет зависеть от развития событий в Украине.

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