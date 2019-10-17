Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛ"а по итогам 2020 года может составить 1213%

Совет директоров «ЛУКОЙЛ»а предложил уменьшить уставной капитал, выкупив с рынка 25 млн акций, и одобрил принципы дивидендной политики компании.

Как передает Report со ссылкой на Banki.ru, размер рекомендованного дивиденда — 192 рубля на акцию, что соответствует доходности 3,4% на закрытие во вторник. Новая дивидендная политика компании предусматривает выплату в виде дивидендов дважды в год 100% скорректированного свободного денежного потока за истекшее полугодие.

В инвестиционной компании «Уралсиб Брокер» подчеркивают, что в новой дивидендной политике «ЛУКОЙЛ»а дивидендным выплатам отдается приоритет перед выкупом собственных акций. «Это может повысить предсказуемость общего объема средств, возвращаемых акционерам», — считает аналитик инвесткомпании Алексей Кокин.

Кроме того, дополнительный свободный денежный поток при цене нефти выше 50 долларов за баррель будет также направляться на дивиденды. Исходя из этих прогнозов, аналитик полагает, что доходность дивидендов по итогам 2020 года может составить 12—13%