Литва заморозила крупные средства в рамках санкций против РФ и Беларуси

Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями на Украине против РФ и Беларусью.

Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями на Украине против РФ и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила литовская Служба расследования финансовых преступлений.

"В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на 19,215 млн евро и 2,071 млн долларов", - говорится в сообщении.

Блокированы также денежные переводы от таких лиц в финансовых учреждениях Литвы на 1,063 млн евро, 1,348 млн долларов и 546 тыс. рублей. Служба не уточняет, за какой срок заморожены средства.

Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму 45,7 тыс. евро применены к трем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.