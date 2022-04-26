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Литва заморозила крупные средства в рамках санкций против РФ и Беларуси

Литва заморозила крупные средства в рамках санкций против РФ и Беларуси Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями на Украине против РФ и Беларусью.
Финансы
26 апреля 2022 г. 15:21
Литва заморозила крупные средства в рамках санкций против РФ и Беларуси

Власти Литвы заморозили миллионы долларов, евро и сотни тысяч рублей на основании антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и США в связи с событиями на Украине против РФ и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила литовская Служба расследования финансовых преступлений.

"В отношении семи юридических и физических лиц по санкциям заморожены средства на 19,215 млн евро и 2,071 млн долларов", - говорится в сообщении.

Блокированы также денежные переводы от таких лиц в финансовых учреждениях Литвы на 1,063 млн евро, 1,348 млн долларов и 546 тыс. рублей. Служба не уточняет, за какой срок заморожены средства.

Подобным мерам подвергнуты представители Беларуси. Санкции на общую сумму 45,7 тыс. евро применены к трем юридическим и одному физическому лицу из этой страны.

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Версия на английском языке Lithuania freezes large funds under sanctions against Russia, Belarus

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