Лицензия Bank Standard аннулирована

Баку. 30 сентября. REPORTAZ/ Решением Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками (ПКФР) лицензия ЗАО Bank Standard была аннулирована.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

По его словам, решение принято на основе обращения ОАО Azər-Türk Bank.