Лицензия Bank Standard аннулирована

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Баку. 30 сентября. REPORTAZ/ Решением Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками (ПКФР) лицензия ЗАО Bank Standard была аннулирована.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы.
По его словам, решение принято на основе обращения ОАО Azər-Türk Bank.
Economic DepartmentАвтор новости