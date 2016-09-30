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    Лицензия Bank Standard аннулирована

    Решение принято Советом директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками

    Баку. 30 сентября. REPORTAZ/ Решением Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками (ПКФР) лицензия ЗАО Bank Standard была аннулирована.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Совета директоров Палаты по контролю за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

    По его словам, решение принято на основе обращения ОАО Azər-Türk Bank. 

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