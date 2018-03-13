Льготная акция по выданным кредитам от Atabank

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Постоянно заботящееся о своих клиентах и приносящее пользу своему народу ОАО Atabank в рамках акций, посвященных празднику Новруз, начало льготную кампанию по кредитам на сумму до 100 000 долларов, выданным или реструктурированным до 20 декабря 2015 года. Кампания не охватывает ломбардные кредиты и кредиты, выданные под залог депозитов.

Об этом сообщили Report в банке.

Акция будет продолжаться до 30.03.2018 года. Для более подробной информации можно обращаться в филиалы банка.

Функционирующее с 1993-го года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100-процентным местным капиталом. Банк представляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.