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Квартальная выручка Apple выросла до $81,4 млрд

Квартальная выручка Apple выросла до $81,4 млрд Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала выросла на 36 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.
Финансы
28 июля 2021 г. 02:37
Квартальная выручка Apple выросла до $81,4 млрд

Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала выросла на 36 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Report, об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 26 июня, выручка Apple составила 81,4 млрд долларов США. За аналогичный период 2020 года этот показатель едва превышал 59,6 млрд долларов США.

По итогам минувшего квартала чистая прибыль Apple составила 21,7 млрд по сравнению с 11,2 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года. Главным продуктом компании остается iPhone, выручка от продаж этих смартфонов по всему миру составила 39,5 млрд долларов США.

Основанная в 1976 году Apple производит iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация, по данным журнала Forbes, составляет порядка 2,24 трлн долларов США.

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