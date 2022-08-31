Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7067, курс рубля - на 2,9%, до 0,0284 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7067
|
1 Российский рубль
|
0,0284
|
1 Австралийский доллар
|
1,1704
|
1 Аргентинское песо
|
0,0123
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3319
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1005
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0695
|
100 Чилийских песо
|
0,1918
|
1 Китайский юань
|
0,2466
|
1 Датская крона
|
0,2295
|
1 Грузинский лари
|
0,5827
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9869
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1596
|
1 Швейцарский франк
|
1,7470
|
1 Израильский шекель
|
0,5122
|
1 Канадский доллар
|
1,3004
|
1 Кувейтский динар
|
5,5203
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3798
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0885
|
1 Норвежская крона
|
0,1740
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3614
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2191
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2172
|
1 Турецкая лира
|
0,0935
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1577
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2282
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0447
|
Золото (1 унция)
|
2932,6105
|
Серебро (1 унция)
|
31,3969
|
Платина (1 унция)
|
1456,2200
|
Палладий (1 унция)
|
3616,3080