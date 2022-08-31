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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 августа 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7067, курс рубля - на 2,9%, до 0,0284 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7067

1 Российский рубль

0,0284

1 Австралийский доллар

1,1704

1 Аргентинское песо

0,0123

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3319

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1005

100 Вон Республики Корея

0,1268

1 Чешская крона

0,0695

100 Чилийских песо

0,1918

1 Китайский юань

0,2466

1 Датская крона

0,2295

1 Грузинский лари

0,5827

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

1,9869

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1596

1 Швейцарский франк

1,7470

1 Израильский шекель

0,5122

1 Канадский доллар

1,3004

1 Кувейтский динар

5,5203

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3798

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0885

1 Норвежская крона

0,1740

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3614

1 Сингапурский доллар

1,2191

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2172

1 Турецкая лира

0,0935

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1577

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2282

1 Новозеландский доллар

1,0447

Золото (1 унция)

2932,6105

Серебро (1 унция)

31,3969

Платина (1 унция)

1456,2200

Палладий (1 унция)

3616,3080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.08.2022)

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