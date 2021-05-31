Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% - до 2,0738, курс рубля – на 0,4% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0738 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,3137 1 Аргентинское песо 0,0180 1 Белорусский рубль 0,6707 1 Бразильский реал 0,3253 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1233 100 Вон Республики Корея 0,1530 1 Чешская крона 0,0814 100 Чилийских песо 0,2350 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2789 1 Грузинский лари 0, 5195 1 Гонконгский доллар 0,2190 1 Индийская рупия 0,0235 1 Британский фунт стерлингов 2,4132 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2047 1 Швейцарский франк 1,8907 1 Израильский шекель 0, 5233 1 Канадский доллар 1,2190 1 Кувейтский динар 5,6503 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0203 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4108 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0, 2035 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4625 1 Сингапурский доллар 1,2854 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4538 1 Турецкая лира 0,1983 1 Тайваньский доллар 0,0616 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0618 100 Японских йен 1,5502 1 Новозеландский доллар 1,2338 Золото (1 унция) 3243,3195 Серебро (1 унция) 47,6996 Платина (1 унция) 2022,5070 Палладий (1 унция) 4824,3450 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2021)