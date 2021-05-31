Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% - до 2,0738, курс рубля – на 0,4% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0738
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3137
|
1 Аргентинское песо
|
0,0180
|
1 Белорусский рубль
|
0,6707
|
1 Бразильский реал
|
0,3253
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1233
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1530
|
1 Чешская крона
|
0,0814
|
100 Чилийских песо
|
0,2350
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2789
|
1 Грузинский лари
|
0, 5195
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4132
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2047
|
1 Швейцарский франк
|
1,8907
|
1 Израильский шекель
|
0, 5233
|
1 Канадский доллар
|
1,2190
|
1 Кувейтский динар
|
5,6503
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4108
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0, 2035
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4625
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2854
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4538
|
1 Турецкая лира
|
0,1983
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0616
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0618
|
100 Японских йен
|
1,5502
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2338
|
Золото (1 унция)
|
3243,3195
|
Серебро (1 унция)
|
47,6996
|
Платина (1 унция)
|
2022,5070
|
Палладий (1 унция)
|
4824,3450