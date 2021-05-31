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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 мая 2021 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,04% - до 2,0738, курс рубля – на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0738

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3137

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6707

1 Бразильский реал

0,3253

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1233

100 Вон Республики Корея

0,1530

1 Чешская крона

0,0814

100 Чилийских песо

0,2350

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2789

1 Грузинский лари

0, 5195

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0235

1 Британский фунт стерлингов

2,4132

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2047

1 Швейцарский франк

1,8907

1 Израильский шекель

0, 5233

1 Канадский доллар

1,2190

1 Кувейтский динар

5,6503

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4108

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0, 2035

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4625

1 Сингапурский доллар

1,2854

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4538

1 Турецкая лира

0,1983

1 Тайваньский доллар

0,0616

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,5502

1 Новозеландский доллар

1,2338

Золото (1 унция)

3243,3195

Серебро (1 унция)

47,6996

Платина (1 унция)

2022,5070

Палладий (1 унция)

4824,3450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.05.2021)

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