Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8437 маната, курс рубля снизился на 0,82% - до 0,0242 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8437
|
1 Российский рубль
|
0,0242
|
1 Австралийский доллар
|
1,1962
|
1 Аргентинское песо
|
0,0091
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3320
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0976
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1381
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2104
|
1 Китайский юань
|
0,2516
|
1 Датская крона
|
0,2479
|
1 Грузинский лари
|
0,6434
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0980
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1633
|
1 Швейцарский франк
|
1,8378
|
1 Израильский шекель
|
0,4906
|
1 Канадский доллар
|
1,2676
|
1 Кувейтский динар
|
5,5661
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4000
|
1 Мексиканское песо
|
0,0905
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0566
|
1 Норвежская крона
|
0,1702
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3914
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2935
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2979
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,3045
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0961
|
Золото (1 унция)
|
3263,9065
|
Серебро (1 унция)
|
40,1687
|
Платина (1 унция)
|
1715,5975
|
Палладий (1 унция)
|
2796,0665