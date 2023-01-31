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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 января 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8437 маната, курс рубля снизился на 0,82% - до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8437

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,1962

1 Аргентинское песо

0,0091

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3320

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0976

100 Вон Республики Корея

0,1381

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2104

1 Китайский юань

0,2516

1 Датская крона

0,2479

1 Грузинский лари

0,6434

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0980

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,8378

1 Израильский шекель

0,4906

1 Канадский доллар

1,2676

1 Кувейтский динар

5,5661

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4000

1 Мексиканское песо

0,0905

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0566

1 Норвежская крона

0,1702

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3914

1 Сингапурский доллар

0,2935

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2979

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,3045

1 Новозеландский доллар

1,0961

Золото (1 унция)

3263,9065

Серебро (1 унция)

40,1687

Платина (1 унция)

1715,5975

Палладий (1 унция)

2796,0665
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates  (31.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.01.2023)

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