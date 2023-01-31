Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8437 маната, курс рубля снизился на 0,82% - до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8437 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,1962 1 Аргентинское песо 0,0091 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3320 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0976 100 Вон Республики Корея 0,1381 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2104 1 Китайский юань 0,2516 1 Датская крона 0,2479 1 Грузинский лари 0,6434 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0980 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1633 1 Швейцарский франк 1,8378 1 Израильский шекель 0,4906 1 Канадский доллар 1,2676 1 Кувейтский динар 5,5661 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0197 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,4000 1 Мексиканское песо 0,0905 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0566 1 Норвежская крона 0,1702 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3914 1 Сингапурский доллар 0,2935 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2979 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0566 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,3045 1 Новозеландский доллар 1,0961 Золото (1 унция) 3263,9065 Серебро (1 унция) 40,1687 Платина (1 унция) 1715,5975 Палладий (1 унция) 2796,0665 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.01.2023)