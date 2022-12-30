Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% до 1,8114 маната, курс рубля сократился на 1,71% до 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% до 1,8114 маната, курс рубля сократился на 1,71% до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8114 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,1518 1 Аргентинское песо 0,0096 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3221 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,1002 100 Вон Республики Корея 0,1348 1 Чешская крона 0,0749 100 Чилийских песо 0,1982 1 Китайский юань 0,2443 1 Датская крона 0,2436 1 Грузинский лари 0,6298 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0477 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1624 1 Швейцарский франк 1,8412 1 Израильский шекель 0,4835 1 Канадский доллар 1,2546 1 Кувейтский динар 5,5514 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1118 1 Малазийский ринггит 0,3852 1 Мексиканское песо 0,0874 1 Молдавский лей 0,0889 1 Египетский фунт 0,0687 1 Норвежская крона 0,1719 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3868 1 Сингапурский доллар 1,2651 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2624 1 Турецкая лира 0,0909 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1662 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2813 1 Новозеландский доллар 1,0754 Золото (1 унция) 3087,5400 Серебро (1 унция) 40,7083 Платина (1 унция) 1796,3475 Палладий (1 унция) 3073,1325 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.12.2022)