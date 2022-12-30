Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% до 1,8114 маната, курс рубля сократился на 1,71% до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8114
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,1518
|
1 Аргентинское песо
|
0,0096
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3221
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1002
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1348
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,1982
|
1 Китайский юань
|
0,2443
|
1 Датская крона
|
0,2436
|
1 Грузинский лари
|
0,6298
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0477
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1624
|
1 Швейцарский франк
|
1,8412
|
1 Израильский шекель
|
0,4835
|
1 Канадский доллар
|
1,2546
|
1 Кувейтский динар
|
5,5514
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1118
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3852
|
1 Мексиканское песо
|
0,0874
|
1 Молдавский лей
|
0,0889
|
1 Египетский фунт
|
0,0687
|
1 Норвежская крона
|
0,1719
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3868
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2651
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2624
|
1 Турецкая лира
|
0,0909
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1662
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2813
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0754
|
Золото (1 унция)
|
3087,5400
|
Серебро (1 унция)
|
40,7083
|
Платина (1 унция)
|
1796,3475
|
Палладий (1 унция)
|
3073,1325