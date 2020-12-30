Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,41% - до 2,0890 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0890 1 Российский рубль 0.0231 1 Австралийский доллар 1.3009 1 Аргентинское песо 0.0202 1 Белорусский рубль 0.6617 1 Бразильский реал 0.3266 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1159 100 Вон Республики Корея 0.1565 1 Чешская крона 0.0798 100 Чилийских песо 0.2378 1 Китайский юань 0.2606 1 Датская крона 0.2808 1 Грузинский лари 0.5193 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0232 1 Британский фунт стерлингов 2.3021 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.2079 1 Швейцарский франк 1.9280 1 Израильский шекель 0.5282 1 Канадский доллар 1.3291 1 Кувейтский динар 5.5680 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0202 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4208 1 Мексиканское песо 0.0856 1 Молдавский лей 0.0987 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1984 100 Узбекских сум 0.0163 1 Польский злотый 0.4604 1 Сингапурский доллар 1.2835 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4485 1 Турецкая лира 0.2305 1 Тайваньский доллар 0.0605 1 Таджикский сомони 0.1504 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 1.6456 1 Новозеландский доллар 1.2209 Золото (1 унция) 3205.1205 Серебро (1 унция) 44.9132 Платина (1 унция) 1806.7430 Палладий (1 унция) 3983.0830 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.12.2020)

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