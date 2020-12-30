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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
30 декабря 2020 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,41% - до 2,0890 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0890

1 Российский рубль

0.0231

1 Австралийский доллар

1.3009

1 Аргентинское песо

0.0202

1 Белорусский рубль

0.6617

1 Бразильский реал

0.3266

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1159

100 Вон Республики Корея

0.1565

1 Чешская крона

0.0798

100 Чилийских песо

0.2378

1 Китайский юань

0.2606

1 Датская крона

0.2808

1 Грузинский лари

0.5193

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0232

1 Британский фунт стерлингов

2.3021

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2079

1 Швейцарский франк

1.9280

1 Израильский шекель

0.5282

1 Канадский доллар

1.3291

1 Кувейтский динар

5.5680

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0202

100 Ливанских фунтов

0.1126

1 Малазийский ринггит

0.4208

1 Мексиканское песо

0.0856

1 Молдавский лей

0.0987

1 Египетский фунт

0.1079

1 Норвежская крона

0.1984

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4604

1 Сингапурский доллар

1.2835

1 Саудовский риал

0.4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4485

1 Турецкая лира

0.2305

1 Тайваньский доллар

0.0605

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0603

100 Японских йен

1.6456

1 Новозеландский доллар

1.2209

Золото (1 унция)

3205.1205

Серебро (1 унция)

44.9132

Платина (1 унция)

1806.7430

Палладий (1 унция)

3983.0830
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2020)

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