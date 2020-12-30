Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,41% - до 2,0890 маната, курс рубля на 0,44% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0890
|
1 Российский рубль
|
0.0231
|
1 Австралийский доллар
|
1.3009
|
1 Аргентинское песо
|
0.0202
|
1 Белорусский рубль
|
0.6617
|
1 Бразильский реал
|
0.3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1159
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1565
|
1 Чешская крона
|
0.0798
|
100 Чилийских песо
|
0.2378
|
1 Китайский юань
|
0.2606
|
1 Датская крона
|
0.2808
|
1 Грузинский лари
|
0.5193
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3021
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2079
|
1 Швейцарский франк
|
1.9280
|
1 Израильский шекель
|
0.5282
|
1 Канадский доллар
|
1.3291
|
1 Кувейтский динар
|
5.5680
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4208
|
1 Мексиканское песо
|
0.0856
|
1 Молдавский лей
|
0.0987
|
1 Египетский фунт
|
0.1079
|
1 Норвежская крона
|
0.1984
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4604
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2835
|
1 Саудовский риал
|
0.4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4485
|
1 Турецкая лира
|
0.2305
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0605
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0603
|
100 Японских йен
|
1.6456
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2209
|
Золото (1 унция)
|
3205.1205
|
Серебро (1 унция)
|
44.9132
|
Платина (1 унция)
|
1806.7430
|
Палладий (1 унция)
|
3983.0830