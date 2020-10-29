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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
29 октября 2020 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,9982 маната, курс рубля – на 2,72% - до 0,0215 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9982

1 Российский рубль

0.0215

1 Австралийский доллар

1.2006

1 Аргентинское песо

0.0217

1 Белорусский рубль

0.6508

1 Бразильский реал

0.2956

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1039

100 Вон Республики Корея

0.1502

1 Чешская крона

0.0728

100 Чилийских песо

0.2197

1 Китайский юань

0.2533

1 Датская крона

0.2684

1 Грузинский лари

0.5258

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2104

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1924

1 Швейцарский франк

1.8695

1 Израильский шекель

0.4987

1 Канадский доллар

1.2792

1 Кувейтский динар

5.5601

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0208

100 Ливанских фунтов

0.1119

1 Малазийский ринггит

0.4092

1 Мексиканское песо

0.0802

1 Молдавский лей

0.0999

1 Египетский фунт

0.1080

1 Норвежская крона

0.1820

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4319

1 Сингапурский доллар

1.2471

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4024

1 Турецкая лира

0.2047

1 Тайваньский доллар

0.0595

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0598

100 Японских йен

1.6277

1 Новозеландский доллар

1.1301

Золото (1 унция)

3200.1990

Серебро (1 унция)

39.9322

Платина (1 унция)

1483.5050

Палладий (1 унция)

3877.6660
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.10.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2020)

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