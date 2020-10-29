Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1,9982 маната, курс рубля – на 2,72% - до 0,0215 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9982 1 Российский рубль 0.0215 1 Австралийский доллар 1.2006 1 Аргентинское песо 0.0217 1 Белорусский рубль 0.6508 1 Бразильский реал 0.2956 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1039 100 Вон Республики Корея 0.1502 1 Чешская крона 0.0728 100 Чилийских песо 0.2197 1 Китайский юань 0.2533 1 Датская крона 0.2684 1 Грузинский лари 0.5258 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0230 1 Британский фунт стерлингов 2.2104 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1924 1 Швейцарский франк 1.8695 1 Израильский шекель 0.4987 1 Канадский доллар 1.2792 1 Кувейтский динар 5.5601 1 Казахстанский тенге 0.0039 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.4092 1 Мексиканское песо 0.0802 1 Молдавский лей 0.0999 1 Египетский фунт 0.1080 1 Норвежская крона 0.1820 100 Узбекских сум 0.0164 1 Польский злотый 0.4319 1 Сингапурский доллар 1.2471 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4024 1 Турецкая лира 0.2047 1 Тайваньский доллар 0.0595 1 Таджикский сомони 0.1644 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.6277 1 Новозеландский доллар 1.1301 Золото (1 унция) 3200.1990 Серебро (1 унция) 39.9322 Платина (1 унция) 1483.5050 Палладий (1 унция) 3877.6660 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.10.2020)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2020)