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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июня 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66%, до 1,7863, курс рубля повысился на 1,6%, до 0,0317 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7863

1 Российский рубль

0,0317

1 Австралийский доллар

1,1746

1 Аргентинское песо

0,0136

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3226

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1058

100 Вон Республики Корея

0,1314

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1865

1 Китайский юань

0,2536

1 Датская крона

0,2401

1 Грузинский лари

0,5797

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0216

1 Британский фунт стерлингов

2,0741

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1674

1 Швейцарский франк

1,7767

1 Израильский шекель

0,4945

1 Канадский доллар

1,3211

1 Кувейтский динар

5,5443

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3863

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0905

1 Норвежская крона

0,1728

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3803

1 Сингапурский доллар

1,2250

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2717

1 Турецкая лира

0,1022

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1515

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0573

100 Японских йен

1,2498

1 Новозеландский доллар

1,0636

Золото (1 унция)

3095,4450

Серебро (1 унция)

35,4080

Платина (1 унция)

1568,9045

Палладий (1 унция)

3271,6755
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.06.2022)

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