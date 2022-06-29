Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66%, до 1,7863, курс рубля повысился на 1,6%, до 0,0317 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7863 1 Российский рубль 0,0317 1 Австралийский доллар 1,1746 1 Аргентинское песо 0,0136 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3226 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1058 100 Вон Республики Корея 0,1314 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1865 1 Китайский юань 0,2536 1 Датская крона 0,2401 1 Грузинский лари 0,5797 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0216 1 Британский фунт стерлингов 2,0741 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1674 1 Швейцарский франк 1,7767 1 Израильский шекель 0,4945 1 Канадский доллар 1,3211 1 Кувейтский динар 5,5443 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3863 1 Мексиканское песо 0,0845 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0905 1 Норвежская крона 0,1728 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3803 1 Сингапурский доллар 1,2250 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2717 1 Турецкая лира 0,1022 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1515 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0573 100 Японских йен 1,2498 1 Новозеландский доллар 1,0636 Золото (1 унция) 3095,4450 Серебро (1 унция) 35,4080 Платина (1 унция) 1568,9045 Палладий (1 унция) 3271,6755 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.06.2022)