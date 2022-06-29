Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,66%, до 1,7863, курс рубля повысился на 1,6%, до 0,0317 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7863
|
1 Российский рубль
|
0,0317
|
1 Австралийский доллар
|
1,1746
|
1 Аргентинское песо
|
0,0136
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3226
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1058
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1314
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,1865
|
1 Китайский юань
|
0,2536
|
1 Датская крона
|
0,2401
|
1 Грузинский лари
|
0,5797
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0216
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0741
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1674
|
1 Швейцарский франк
|
1,7767
|
1 Израильский шекель
|
0,4945
|
1 Канадский доллар
|
1,3211
|
1 Кувейтский динар
|
5,5443
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3863
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0905
|
1 Норвежская крона
|
0,1728
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3803
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2250
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2717
|
1 Турецкая лира
|
0,1022
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1515
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0573
|
100 Японских йен
|
1,2498
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0636
|
Золото (1 унция)
|
3095,4450
|
Серебро (1 унция)
|
35,4080
|
Платина (1 унция)
|
1568,9045
|
Палладий (1 унция)
|
3271,6755