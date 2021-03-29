Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 1,13% - до 2,0032 маната, курс рубля - на 2,18% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0032
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2973
|
1 Аргентинское песо
|
0,0185
|
1 Белорусский рубль
|
0,6472
|
1 Бразильский реал
|
0,2953
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1131
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1503
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,2330
|
1 Китайский юань
|
0,2597
|
1 Датская крона
|
0,2694
|
1 Грузинский лари
|
0,5043
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3424
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1964
|
1 Швейцарский франк
|
1,8092
|
1 Израильский шекель
|
0,5104
|
1 Канадский доллар
|
1,3478
|
1 Кувейтский динар
|
5,6251
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4102
|
1 Мексиканское песо
|
0,0822
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1977
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4320
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2628
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4142
|
1 Турецкая лира
|
0,2105
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0595
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5522
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1875
|
Золото (1 унция)
|
2940,0565
|
Серебро (1 унция)
|
42,3082
|
Платина (1 унция)
|
2011,7035
|
Палладий (1 унция)
|
4538,0055