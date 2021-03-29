Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 1,13% - до 2,0032 маната, курс рубля - на 2,18% - до 0,0224 маната.