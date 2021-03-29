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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
29 марта 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 1,13% - до 2,0032 маната, курс рубля - на 2,18% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0032

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2973

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6472

1 Бразильский реал

0,2953

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1131

100 Вон Республики Корея

0,1503

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,2330

1 Китайский юань

0,2597

1 Датская крона

0,2694

1 Грузинский лари

0,5043

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3424

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1964

1 Швейцарский франк

1,8092

1 Израильский шекель

0,5104

1 Канадский доллар

1,3478

1 Кувейтский динар

5,6251

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4102

1 Мексиканское песо

0,0822

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1977

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4320

1 Сингапурский доллар

1,2628

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4142

1 Турецкая лира

0,2105

1 Тайваньский доллар

0,0595

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5522

1 Новозеландский доллар

1,1875

Золото (1 унция)

2940,0565

Серебро (1 унция)

42,3082

Платина (1 унция)

2011,7035

Палладий (1 унция)

4538,0055
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.03.2021)

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