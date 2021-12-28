Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,9256, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9256
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2307
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6743
|
1 Бразильский реал
|
0,3019
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1093
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1432
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,1982
|
1 Китайский юань
|
0,2668
|
1 Датская крона
|
0,2590
|
1 Грузинский лари
|
0,5523
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2839
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1868
|
1 Швейцарский франк
|
1,8533
|
1 Израильский шекель
|
0,5458
|
1 Канадский доллар
|
1,3288
|
1 Кувейтский динар
|
5,6170
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4063
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1924
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4183
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2536
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3793
|
1 Турецкая лира
|
0,1461
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4801
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1581
|
Золото (1 унция)
|
3077,1190
|
Серебро (1 унция)
|
39,1303
|
Платина (1 унция)
|
1651,8985
|
Палладий (1 унция)
|
3321,8255