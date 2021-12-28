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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 декабря 2021 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,9256, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9256

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2307

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6743

1 Бразильский реал

0,3019

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1093

100 Вон Республики Корея

0,1432

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,1982

1 Китайский юань

0,2668

1 Датская крона

0,2590

1 Грузинский лари

0,5523

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2839

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1868

1 Швейцарский франк

1,8533

1 Израильский шекель

0,5458

1 Канадский доллар

1,3288

1 Кувейтский динар

5,6170

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4063

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1924

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4183

1 Сингапурский доллар

1,2536

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3793

1 Турецкая лира

0,1461

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,4801

1 Новозеландский доллар

1,1581

Золото (1 унция)

3077,1190

Серебро (1 унция)

39,1303

Платина (1 унция)

1651,8985

Палладий (1 унция)

3321,8255
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.12.2021)

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